الأنبا موسى يهنئ المسيحيين بعيد الغطاس المجيد

جدة - نرمين السيد - وكتب "الأنبا موسى"، رسالة قال فيها: "تحتفل الكنيسة اليوم بعيد الغطاس حيث تتذكر سر المعمودية، ويدعى عيد الظهور الإلهى، حيث ظهرت الأقانيم الثلاثة فى الهنا الواحد"

. الابن.. فى الماء يعتمد من يوحنا

. الأب... فى السماء ينادى: "هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت ".

. والروح القدس. حالا فى شكل حمامة ومستقرا على رأس السيد المسيح ليعرف المعمدان أن هذا هو الفادى المخلص، وليس آخر. لذلك نلتزم فى المعمودية بالتغطيس، مع مراعاة الظروف الأخرى كصحة المعمد، وطوله، وحجمه. ونفرق بين تعميد طفل أم شاب أو شيخ عجوز... المهم أن نتذكر: معمودية المسيح التى نقتدى بها.. ويوحنا المعمدان.. الذى قام بتعميد السيد المسيح باتضاع.... والثالوث القدوس إلهنا الواحد.