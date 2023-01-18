فيفا: إعلان قرارات تقنية الفار فى كأس العالم للأندية للجماهير فى الملعب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 08:20 مساءً - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وافق على قيام الحكام في كأس العالم للأندية المقرر اقامتها من 1-11 فبراير القادم بالمغرب بإعلان أسباب قرارات تقنية الفار للجماهير في الملعب الذي ستقام عليه المباراة ولجماهير التلفزيون.

ويشارك النادي الأهلي المصري بصفته وصيف بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تأهل الوداد المغربي كمنظم للبطولة العالمية، فيما يشارك ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا والهلال مرشح آسيا لنفس النسخة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية سيعلن الحكام في كأس العالم للأندية التي تنطلق الأسابيع المقبلة عن أسباب قرارات حكم الفيديو المساعد للجماهير في الملاعب ولجماهير التلفزيون.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الحركة جزء من قرارات وافق عليها مجلس الاتحاد الدولي وتهدف إلى توفير مزيد من الوضوح بشأن قرارات المسؤولين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مجلس فيفا رفضه تنفيذ سياسة استخدام تقنية الوقت بدل الضائع مثلما حدث في كأس العالم للمنتخبات.

كأس العالم للأندية

كانت قرعة كأس العالم للأندية 2023 أسفرت عن مواجهة فريق سياتل الأمريكي للفائز من مباراة الأهلى مع أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، بينما وقع فريق الوداد البيضاوي المغربي فى مواجهة الهلال السعودي فى ربع النهائي.

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التي بدأت عام 2000 شارك 67 فريقا في البطولة، وصاحب أعلى نسبة مشاركة أوكلاند سيتي برصيد 10 مرات، ويأتي خلفه الأهلي بواقع 8 مرات، وريال مدريد 7 مشاركات.

ويشارك في البطولة المقبلة 7 أندية هي الوداد البيضاوي المغربي (المضيف) - الأهلي ممثل أفريقيا - الهلال السعودي ممثل آسيا - سيتال الأمريكي (الكونكاف) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (أوقيانوسيا) - فلامينجو البرازيلي (أمريكا الجنوبية) - ريال مدريد (أوروبا).

وينتظر أن يحصل بطل كأس العالم للأندية على 5 ملايين دولار، و4 ملايين دولار للوصيف، و2.5 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، و2 مليون دولار للفريق الذي يحتل المركز الرابع، ويحصل صاحب المركز الخامس على 1.5 مليون دولار، ومليون دولار فقط للمركز السادس، ونصف مليون دولار للمركز السابع والأخير.