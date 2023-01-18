إنتهاء مبارة الأسماعيلي وطلائع الجيش بالتعادل 1-1 فى الدوري الممتاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 08:20 مساءً - تعادل فريق الاسماعيلى مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الدورى المصرى الممتاز على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للبطولة.

تقدم طلائع الجيش عن طريق كريم طارق فى الدقيقة 4 ،وتعادل فراس شواط للاسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول .

وأهدر أحمد سمير ركلة جزاء لطلائع الجيش في الدقيقة 78 من زمن اللقاء .

وجاء تشكيل الإسماعيلى ضد طلائع الجيش

حارس مرمى:محمد فوزي.

خط الدفاع: أحمد عبد الوهاب – محمد هاشم – عماد حمدى – باهر المحمدى – كريم عرفات.

خط الوسط: محمد حسن – عمر الوحش – أحمد مدبولي.

خط الهجوم:محمد الشامى – فراس شواط.

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: عمر رضوان.

الدفاع: أحمد أيمن- محمد فتح الله- أحمد زولا.

الوسط: أحمد متعب- عبد الرحمن شيكا- محمد شحاته- فريد شوقي.

الهجوم: أحمد سمير- كريم طارق- خالد قمر.

موعد مباراة طلائع الجيش والاسماعيلى والقناة الناقلة

وأحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر فى 6 لقاءات وأحرز لاعبوه 16هدفا ودخل مرماهم 22 هدفا.

بينما استمر الإسماعيلى فى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 8 نقاط بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى مباراة واحدة والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى 8 لقاءات وأحرزه لاعبوه 8 أهداف ودخل مرمامهم 18 هدفا.