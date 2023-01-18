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إنتهاء مبارة الأسماعيلي وطلائع الجيش بالتعادل 1-1 فى الدوري الممتاز

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 08:20 مساءً - تعادل فريق الاسماعيلى مع نظيره طلائع الجيش  بهدف لكل منهما ،  فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الدورى المصرى الممتاز على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للبطولة.

 

 

تقدم طلائع الجيش عن طريق كريم طارق فى الدقيقة 4 ،وتعادل فراس شواط للاسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول .

 

وأهدر أحمد سمير ركلة جزاء لطلائع الجيش في الدقيقة 78 من زمن اللقاء .

 

وجاء تشكيل الإسماعيلى ضد طلائع الجيش 

 

حارس مرمى:محمد فوزي.

 

خط الدفاع: أحمد عبد الوهاب – محمد هاشم – عماد حمدى – باهر المحمدى – كريم عرفات.

 

خط الوسط: محمد حسن – عمر الوحش – أحمد مدبولي.

 

خط الهجوم:محمد الشامى – فراس شواط.

 

 

 

تشكيل طلائع الجيش

 

حراسة المرمى: عمر رضوان.

 

الدفاع: أحمد أيمن- محمد فتح الله- أحمد زولا.

 

الوسط: أحمد متعب- عبد الرحمن شيكا- محمد شحاته- فريد شوقي.

 

الهجوم: أحمد سمير- كريم طارق- خالد قمر.

 

موعد مباراة طلائع الجيش والاسماعيلى والقناة الناقلة

 

 

وأحتل طلائع الجيش  المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر فى 6 لقاءات وأحرز لاعبوه 16هدفا ودخل مرماهم 22 هدفا.

 

بينما استمر الإسماعيلى فى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 8 نقاط بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى مباراة واحدة والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى 8 لقاءات وأحرزه لاعبوه 8 أهداف ودخل مرمامهم 18 هدفا.

 

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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