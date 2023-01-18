الأنبا ماركوس يصلى الغطاس فى كنيسة العذراء بنبروه

جدة - نرمين السيد - يصلى الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ قداس عيد الغطاس، فى كنيسة السيدة العذراء مريم بنبروه، حيث بدأ بصلاة اللقان لمباركة الماء.



جدة - نرمين السيد - يصلى الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ قداس عيد الغطاس، فى كنيسة السيدة العذراء مريم بنبروه، حيث بدأ بصلاة اللقان لمباركة الماء. وعيد الغطاس هو الاحتفال بمعمودية السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان.

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