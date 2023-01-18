محمد حلاوة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة أبو ظبي التشاورية تعكس حرص الدولة على تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 07:22 مساءً - قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن قمة أبو ظبي التشاورية التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات و السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة و الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، و الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية، كما تؤكد على التنسيق الكامل مع كافة الدول الخليجية والعربية بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة أبو ظبى التشاورية التى حملت عنوان " الازدهار والاستقرار في المنطقة "، تأتى من منطلق حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تدعيم كل الأسس التى يقوم عليها العمل العربى المشترك ، وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق فى ملفات الأمن والأستقرار الإقليميين ، بما يضمن صون مصالح الشعوب العربية وتحقيق الازدهار والرخاء لجميع الشعوب فى المنطقة

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة فى مجلس الشيوخ ، أن الظروف العالمية الراهنة سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى ، واستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، خلق ظرفا عالميا مشحونا بالأزمات المتلاحقة ، والصعوبات على مستوى التعاون والتكامل بين مختلف مناطق العالم فى التبادل التجارى والاستثمار والسياحة والنقل والطيران وغيرها من الملفات الحيوية ، كما باتت تلك الحرب كابوسا يعطل خطط التنمية فى الكثير من دول العالم ، ويزيد من معدلات التضخم والركود الاقتصادى

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن الظروف العالمية الراهنة تستوجب من القادة العرب ، مزيدا من التعاون والتنسيق والتكامل فى جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال دعم العمل المشترك والتكامل الإقليمي ، خاصة وأن الظروف السياسية والاقتصادية المشحونة فى العالم مرشحة للاستمرار خلال العام الحالى ، ودون أن يبدو فى الأفق مشروع لحل الأزمات السياسية التى تعصف بالعلاقات بين الشرق والغرب.

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أهمية استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي والقادة العرب فى قمة أبو ظبى التشاورية، القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، و تنسيق المواقف العربية في التعامل مع هذه التحديات بما يكفل احتواء الأزمات الطارئة وضمان الاستقرار والأمن والازدهار والرخاء للشعوب العربية وللمنطقة كافة

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين الدول العربية وبين دول المنطقة عامة هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل للشعوب في ظل الأزمات والتحولات التى تجرى فى العالم اليوم ، مع ضرورة ضمان الأمن والاستقرار لكافة الشعوب العربية ، والالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، مع العمل على تعزيز آفاق التعاون والتكامل فى جميع المجالات