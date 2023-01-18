نقيب الفلاحين: فدان القمح سيحقق زيادة 5 آلاف جنيه بعد تنفيذ توجيه الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 07:22 مساءً - أكد حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن هناك فرحة كبيرة من مزارعي القمح بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع سعر القمح، مشيرا إلى أن سعر اردب القمح كان 820 جنيه العام الماضي، والسنة الحالية وصل إلى 1250 جنيه والزيادة مرضية للفلاح.

وأضاف حسين أبو صدام، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أن فدان القمح سيكون فيه زيادة 5 الاف جنيه عن سعر العام الماضي، قائلا: "السنة دي في اقبال كبير على زراعة القمح، والسعر الان 1250 وده سعر مجزي ومرضي ومحترم للغاية".

وتابع: "المزارعين سعداء بهذه الزيادة في سعر ادرب القمح والنهاردة عيد بالنسبة للفلاحين، وزراعة القمح ان شاء الله هتزيد الكميات الموردة للحكومة ومساحات زراعة القمح خلال العام الحالي والسنوات القدمة".

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حافز إضافى لتوريد أردب القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الأردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، الذى سبق الموافقة عليه.

ويأتى هذا القرار فى ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مع وضع سعرِ مُحفزِ، نظرًا للظروف العالمية، يساعد فى تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات الايجابية على الصعيد الإقتصادى، حيث أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام الماضى 2022 شهد تحقيق رقم قياسى فى الصادرات البترولية وصل إلى 18.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه فى عام 2021 تم التصدير بـ12.9 مليار دولار، وبلغ 7 مليارات دولار فى عام 2020، مشيرا إلى تحقيق قفزة كبيرة فى تصديرات الغاز، عام 2022، وهو ما يتم العمل على تعظيمه فى هذه الفترة.