الطاهرى: إيهاب عبدالله رئيسا لوحدة الذكاء الاصطناعى بقطاع أخبار المتحدة

جدة - نرمين السيد - أعلن الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، عن تعيين الدكتور إيهاب عبد الله عوض، رئيسًا لوحدة الذكاء الاصطناعى واستخدامات ميتافيرس بقطاع أخبار المتحدة.





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