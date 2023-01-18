أكثر من 100 منفذ أهلا رمضان ثابت ومتحرك بقرى المنيا (صور)

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المحافظة لا تعانى من أية نقص فى السلع، وجرى توفير كميات كبيرة فى جميع المنافذ التموينية، وكذلك منافذ أهلاً رمضان التى جرى افتتاحها بمراكز ملوى وأبو قرقاص وبنى مزار، وكذلك بعض القرى الكبرى منها : القيس وطحا والبيهو وصندفا، وجار فتح العديد من المنافذ الأخرى بمدينة المنيا وديرمواس ومغاغة والعدوة، وأكثر من 100 منفذ متحرك بجميع أنحاء مراكز المحافظة التسع.
وأوضح يوسف أن تلك المعارض تأتى ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة، ولضمان عدم تعطيش الأسواق، والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار والوصول إلى جميع أهالينا فى قرى المحافظة، مشيراً إلى أن البيع داخل معارض أهلا رمضان بتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية.
وأكد وكيل وزارة تموين المنيا أن المعارض تعمل يومياً وبشكل مستمر، مع الحرص على مراقبة ومتابعة الأسواق والعمل على حل أية مشكلات أو عقبات أمام التجار لضمان توافر السلع بكميات مناسبة.
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