حاضر فى الدورة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة المتخصصين فى "العبادة"، وشارك فيها عدد من الآباء الكهنة بالقاهرة ومن الإيبارشيات المحيطة، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة بكنائس المهجر عبر تطبيق "Zoom".
حيث سلّم نيافة الأنبا مقار شهادات التقدير والهدايا للآباء المشاركين.
يُذكر أن هذه الدورة تأتى إنطلاقًا من الهدف الأساسى للمعهد فى إعداد الرعاة فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام الدورة الرابعة لتدريب الكهنة بمعهد الرعاية والتربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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