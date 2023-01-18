ختام الدورة الرابعة لتدريب الكهنة بمعهد الرعاية والتربية

جدة - نرمين السيد - اختتم معهد الرعاية والتربية بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدورة التدريبية الرابعة للآباء الكهنة تحت عنوان "أنافورا"، بحضور الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان.





حاضر فى الدورة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة المتخصصين فى "العبادة"، وشارك فيها عدد من الآباء الكهنة بالقاهرة ومن الإيبارشيات المحيطة، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة بكنائس المهجر عبر تطبيق "Zoom".

حيث سلّم نيافة الأنبا مقار شهادات التقدير والهدايا للآباء المشاركين.

يُذكر أن هذه الدورة تأتى إنطلاقًا من الهدف الأساسى للمعهد فى إعداد الرعاة فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.