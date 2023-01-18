نقيب الفلاحين بقنا: زيادة سعر أردب القمح خطوة إيجابية للمزارعين

جدة - نرمين السيد - أعرب مدنى الزغبى، نقيب الفلاحين بقنا، عن سعادته بالزيادة التى أعلنتها الحكومة منذ قليل، بشأن رفع سعر توريد أردب القمح من ألف جنيه إلى 1250 جنيهًا، مؤكدًا أنها زيادة مقبولة وخطوة إيجابية للمزارعين.





وأكد "الزغبى"، على أهمية تطبيق الزارعات التعاقدية، والتى تهدف للحفاظ على المحاصيل الأساسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وعليه يتوجب تسعير المحاصيل بناء على التكلفة الفعلية، ويتم احتساب الأسعار وفقا لسعر التكلفة متضمنا أسعار المستلزمات الزراعية بالأسعار الجديدة، مما ينعكس بالإيجاب على المزارعين.

واوضح "نقيب الفلاحين بقنا"، أنه فى ظل ارتفاع الأسعار يستلزم على الدولة المصرية التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والاستهلاكية، لتقليل الفجوة فى أسعار تلك المحاصيل فى الأسواق، مما يحقق التوازن المطلوب فى السوق المصرية.

وطالب نقيب الفلاحين بقنا، بأهمية وضع خطة زمنية للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الأعلاف، والحفاظ على الثروة الحيوانية، خاصة أن مصر تستورد 90٪ من منتجات الأعلاف، مما يسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار اللحوم.

وناشد الزغبى، بضرورة الزيادة فى دعم المزارعين، خاصة وأن الزيادات لا تلبى الاحتياجات الأساسية للمزارعين، ولا تتناسب مع الظروف الحالية من ارتفاع تكاليف زراعة القمح وارتفاع أجور العمالة وغيرها.

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