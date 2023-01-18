متطوعو حياة كريمة بالمنوفية: المبادرة حماية اجتماعية شاملة للمواطن

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال محمد عبد الغنى، أحد الشباب المتطوعين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، إن قرية دنشواى إحدى قرى مركز الشهداء التى عانت كثيراً من الإهمال خلال الأعوام الماضية، وتمكنت المبادرة من تغيير وجه القرية على مختلف الأصعدة بداية من مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى وصحة الإنسان من وحدات الإسعاف والمدارس وصولاً إلى إنشاء مكتبات ومراكز تكنولوجية ومجمعات زراعية لتأكيد توجه الدولة نحو منظومة "الشباك الواحد".

وأضاف عبد الغنى، أن قرية دنشواى أصبحت تمتلك كافة المقومات لحياة كريمة بالفعل، لافتاً إلى أن ما يراه المواطنين كان حلم تم إنجازه على أرض الواقع، وفى الختام توجه بالشكر لجميع القائمين على المبادرة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى ذات السياق، أوضح أحد العاملين بمشروعات حياة كريمة، أن المشروعات التى نفذتها المبادرة تساهم فى خلق فرص عمل جديدة وفتحت باب رزق للكثيرين، مؤكدًا أنهم شاركوا فى هذا الإنجاز بكل حب من أجل قراهم.

كما ذكر فيصل عمار من قرية العراقية مركز الشهداء، أن المبادرة غيرت وجه القرية تماما من ضمنها ملعب العراقية الذى تحول إلى مركز شباب نموذجى لخدمة أهل القرية والقرى المجاورة.

وتحدث عبد العزيز راضى أحد شباب مركز الشهداء ومتطوعى حياة كريمة، عن حجم المشروعات التى نفذتها المبادرة داخل جميع قرى المركز، مشيراً إلى أن مختلف المشروعات تم تنفيذها بأفضل جودة، سواء كانت مشروعات البنية التحتية أو المدارس ووحدات الإسعاف والوحدات الصحية والمراكز التكنولوجية ومشروع مكتبتى للقراءة ومراكز الأمومة والطفولة.