الأنبا مقار يرأس قداس عيد الغطاس بكاتدرائية مار جرجس بالعاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل، صلوات قداس عيد الغطاس المجيد برئاسة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان فى كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة العاشر.





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