«المؤتمر»: رفع سعر توريد إردب القمح يساعد في تحقيق الأمن الغذائي المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 06:24 مساءً - ثمن حزب المؤتمر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين واعلان الحكومة عن زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح مما سيعود بالنفع على كافة المواطنين وتوفير كمية أكبر من القمح وهو ما سيكون لها مردود اقتصادي جيد خاصة في ظل الازمات التي يعاني منها العالم.

وقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالزراعة والمزارعين وتوجيهاته برفع سعر توريد أردب القمح تأتي من حرصه الدائم على ملف الأمن الغذائي المصري مؤكدا أن هذه الخطوة ستشجع الفلاحين على عملية التوريد وتساعدهم على الاهتمام بالقمح ورفع إنتاجيته.

وتابع: القرار يحقق العديد من المكاسب لعل أبرزها العمل علي خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والعمل علي تخفيف المعاناة على الفلاحين في ظل الظروف الاقتصادية كما انه يعد خطوة جديدة ضمن إجراءات حماية الفلاحين التي تنتهجها الدولة مشيرا إلى أن السعر الذي أعلنه رئيس الوزراء يعد سعرا مرضيا لكافة المزارعين في الوقت الراهن كما أنه حافز كبير على توريد القمح للحكومة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الدولة تبحث عن تأمين المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الأساسية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع خاصة وأن المؤشرات والنتائج كلها تؤكد أن القطاع الزراعى هو المخرج الآمن والسريع من الأزمة باعتباره المسئول عن توفير كل الاحتياجات الغذائية للشعوب.