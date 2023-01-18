رئيس الوزراء: بدء تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة الأسبوع المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 06:23 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء أقر اليوم مبادرة دعم الصناعة والزراعة بصورة نهائية، لدعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم البدء في التطبيق الفعلي لمبادرة دعم الصناعة والزراعة، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأوضح، أن مبادرة دعم الصناعة والزراعة، ستكون بديلة عن مبادرة بفائدة 8 % مدعمة، كانت موجودة من قبل والتي كان وضعها البنك المركزي، وذلك بالتوافق مع اتحاد الصناعة والغرف التجارية، واتفقنا على تحمل المصنع والمنتج 11 % والدولة ستتحمل باقي سعر الفائدة ليكون إجمالي المبادرة سنويًا 150 مليار جنيه، والدولة تتحمل سنويًا 10 مليارات جنيه فرق سعر فائدة لدعم الصناعة والإنتاج الزراعي.