حياة كريمة بقنا: المبادرة الرئاسية أعلى مستويات الحماية الاجتماعية للمواطن

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، أن المشروعات الخاصة بالمرحلة الأولى بلغت إنجازات غير مسبوقة، فى ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا.





وأكد شاكر، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الإنجازات فى مشروعات المرحلة الأولى تتم على قدم وساق، والتى بلغت معدلات تنفيذها طبقا للجداول الزمنية المحددة وبالجودة المطلوبة وذلك للبدء فى تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين داخل القرى والنجوع المستهدفة.

وأشار مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، إلى أن لـ " المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا تعمل على تنمية وتطوير 5 مراكز تضم 19 مجلس قروى و86 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة يتم بهم تنفيذ 960 مشروع خدمى فى مختلف القطاعات الخدمية.

وتابع أن إجمالى الاستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه، يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن، حيث تم الانتهاء من 363 مشروع منها وجارى الانتهاء من المشروعات المتبقية سواء كانت مشروعات بنية تحتية، أو مشروعات مبانى خدمية، مشيدًا بدعم القيادة السياسية للمبادرة، للانتهاء من المشروعات الخاصة بالمرحلة الأولى فى الموعد المحدد لها.

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