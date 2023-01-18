جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن المعرض الرئيسى يقام باستاد المنصورة، ومن المقرر افتتاح 8 معارض آخرين على مستوى المحافظة خلال الأيام المقبلة، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهلهم.
وأوضح أن المعرض يضم السلع الأساسية بتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 30%، ومنها اللحوم والأرز والمكرونة والسمن والبيض.
وأشار مدير شؤون التجارة، إلى أن المعرض مستمر من الساعة 9 صباحًا وحتى 11 مساءًا، لخدمة جميع أهالى محافظة الدقهلية، مؤكدًا أنه يتم ضخ كميات من المنتجات بشكل مستمر بمجرد انتهائها، وذلك لتوفير كافة السلع اللازمة للمواطنين.
وتابع عبدالفتاح، أن المعرض يقام تحت رعاية الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالتعاون بين وزارة التموين والغرفة التجارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تموين الدقهلية: كميات كبيرة من السلع بمعارض أهلا رمضان بتخفيض 30% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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