تموين قنا: 5 معارض أهلا رمضان لتوفير السلع للمواطنين

جدة - نرمين السيد - قال المهندس أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، إنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كاف، تم افتتاح 5 معارض حتى الآن من أهلا رمضان، والتى كان آخرها منذ قليل بشارع حى المصالح بمدينه قنا، تحت إشراف اللواء اشرف الدوادى، محافظ قنا، والإتحاد التعاونى الاستهلاكى، وإدارة التعاون بديوان عام المحافظة.





وأكد وكيل وزارة التموين، على أن هذه المعارض تقدم أنواع مختلفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة وبأسعار مناسبة ومخفضة للتخفيف عن محدودى الدخل ورفع الأعباء عنهم، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات فى هذا الشأن. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة افتتحت معارض أهلا رمضان قبل موعدها المقرر بشهرين لتوفير الاحتياجات للمواطنين فى ضوء توجيهات الرئيس عبد افلتاح السيسى.

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