مدير الرقابة التجارية: تخفيضات 20% على السلع بمعارض أهلا رمضان

جدة - نرمين السيد - قال أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية بتموين البحر الأحمر أن معرض أهلا رمضان بالغردقة، يشهد توافد المئات من المواطنين يوميا، وذلك بسبب موقعه المثالى بشارع المصالح أمام مجمع خدمات الدهار وموقف السرفيس وسط مدينة الغردقة، موضحا أنه يفتح أبوابه فى التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر منتصف الليل، ويستمر حتى شهر رمضان المقبل.





وأضاف الدقاق لـ "دوت الخليج" أن المعرض يضم 15 عارضا من التجار وفروع السلاسل التجارية لجميع السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل أهالى المحافظة، تحت رعاية محافظ البحر الأحمر، وإشراف وزارة ومديرية التموين، وجاء افتتاحه، بناء على توجيهات القيادة السياسية بالتسهيل على المواطنين وتوفير حياة كريمة. وأشار الدقاق، إلى أن ن موقع المعرض وتواجده بالقرب من موقف سرفيس الدهار حيث سهولة الموصلات، ساعد فى تردد آلاف المواطنين عليه، بالإضافة إلى الأسعار المخفضة للسلع الغذائية الأساسية برقابة ومتابعة الرقابة التجارية بتموين البحر الأحمر. ويوفر المعرض جميع السلع الغذائية الأساسية وبأسعار تقل 20% عن مثيلاتها بالأسواق.

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