10 تصريحات هامة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم: وشدد مدبولى خلال المؤتمر على أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بعدم وجود فجوة دولارية.

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