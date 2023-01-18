وزير الصحة يتفقد مستشفى التأمين الصحى بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مستشفى التأمين الصحى بالعاصمة الإدارية الجديدة، داخل المدينة الطبية، للإطلاع على معدلات الإنشاء والتجهيزات غير الطبية والتى بلغت 100%، وذلك تمهيدا لبدء العمل الفعلى وتقديم الخدمات الطبية بالمستشفى، وإدراجه ضمن منظومة التأمين الصحى.





وأكد الدكتور عبدالغفار، أن إنشاء وتجهيز المستشفى يأتى وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى الخدمات الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتزامن مع الانتقال للعاصمة، بهدف تقديم أفضل تغطية صحية شاملة لجميع الفئات على مدار 24 ساعة من الموظفين والعمال والمواطنين المنتقلين للعاصمة، مؤكدا أهمية هذا المستشفى، حيث يعد بمثابة نواة المدينة الطبية، باعتباره أول كيان طبى تأمينى بالعاصمة يعمل بالنظام الذكى وصديق للبيئة، حيث وجه الوزير الشكر لجميع الفرق العاملة على إنجاز وتجهيز هذا الصرح الطبى الكبير، وتقديمه بأحدث وأجود نموذج طبى يعكس مدى إرتقاء المنظومة الصحية بمصر. وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، أطلع على هيكل تصميمى للمكان، حيث يبلغ مساحته 25 ألف متر مربع، وتصل طاقته الاستيعابية لـ 200 سرير، ويتكون من بدروم وأرضى و5 أدوار متكررة، بالإضافة إلى مبنى ملحق لسكن الأطباء والتمريض يتكون من 3 أدوار، موضحا أن الوزير وجه بزيادة الإضاءة الخارجية للمبان الخارجية للمستشفى، وزيادة المساحات الخضراء، كما وجه بمراجعة التجهيزات النهائية، وسرعة الانتهاء من التجهيزات الطبية للمستشفى.

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