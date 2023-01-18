فيديو لقاء الرئيس السيسي مع مزارعى شربين يسفر عن زيادة سعر إردب القمح لـ1250جنيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 05:26 مساءً - بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى عددا من المزارعين بمدينة شربين، بمحافظة الدقهلية، خلال زيارته للمحافظة فى وقت سابق. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمزارعين: الإيد الشقيانة اللى بسلم عليها.. وتساءل الرئيس: "بتزرعوا أرز ولا لأ؟.. طيب السعر حلو ولا لأ؟"، موجها الحكومة بإزالة جميع المعوقات التى تواجه المزارعين. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "نحاول معاجلة وتوفير تقاوي كويسة.. ومن مصلحتنا كدولة تجيبوا أحسن إنتاجية سواء في الكمية أو النوع".