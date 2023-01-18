برلماني: رفع سعر توريد إردب القمح يدعم قطاع الزراعة والفلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 05:26 مساءً - أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، صائب للغاية ويأتى في المقام الأول لدعم قطاع الزراعة في مصر والفلاح المصرى أولا وأخيرا.

أضاف محسب أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقدر جيدا دور الدولة في التدخل لدعم قطاع الغذاء في مصر والقمح هو أحد أهم السلع الاستراتيجية علي الإطلاق مؤكدا دعمه الكامل لقرار الرئيس بزيادة سعر توريد إردب القمح.

ولفت عضو مجلس النواب الي أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في دعم قطاع الزراعة في مختلف المستويات وتقديم كل سبل الدعم للفلاح المصرى حتى مصل للاكتفاء الذاتى من معظم السلع الرئيسية.

وأوضح محسب أن دعم قطاع الزراعة وتطوير المنظومة الزراعية في مصر أحد الخطوات الهامة التى توليها الدولة اهتماما كبيرا للنهوض بقطاع الزراعة في مصر.

يأتى ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، منذ قليل إنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافى 250 جنيها ليصل لـ1250 جنيها لسعر إردب القمح.