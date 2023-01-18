شبورة صباحا وصقيع ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا والصغرى بالقاهرة تسجل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 05:25 مساءً - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس غدا الخميس ،حيث تشتد شدة الامطار علي عدة مناطق يسود طقس بارد في الصباح الباكر ومعتدل الحرارة باقى النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد ومائل للدفىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا علي شمال الصعيد حتي القاهرة الكبري وشديد البرودة على جنوبا يصل لحد الصقيع علي المنزرعات في وسط سيناء.

ويشهد الخميس ، شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و مدن القناة ووسط سيناء و علي السواحل الشمالية وشمال الصعيد ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 10 درجة،وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغري 10 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 23 للعظمى والصغرى 13،وعلى شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 6 ، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 9 درجة .