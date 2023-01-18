الشهادة زى الرخصة.. الحاجة زبيدة تلتحق بالتعليم فى عمر الـ 87 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - في واقعة لا نسمع بها كثيراً، قررت سيدة تبلغ من العمر 87 عامًا أن تخوض امتحان تجاوز محو الأمية في إطار مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي التي تحمل شعار «لا أمية مع تكافل».

التقت عدسة دوت الخليج مع زبيدة عبد العال علي الصعيدي من قرية دكما مركز شبين الكوم التي تحلم بالحصول على شهادة حياة «محو الأمية»، واستكمال تعليمها، وتتمنى أن تعلم أي شخص لديه رغبة في التعلم، كما أصرت على تعليم أبنائها الثمانية وشقيقاتها عقب وفاة والدها.

اللافت أن ميسرة الفصل وتدعي عبير عرضت على السيدة زبيدة الذهاب لمنزلها وتعليمها نظرًا لكبر سنها وخوفا عليها من مشقة الطريق للفصل إلا أن السيدة أصرت على الذهاب والحضور من الفصل قائلة إنها كانت تحلم بذلك طوال حياتها.

وقالت السيدة زبيدة الأم لثمانية أبناء أربعة أولاد، وأربع بنات، توفي لها ابن وابنة، كما أنها جدة لثلاثة عشر حفيدًا وحفيدة، لم تتعلم في صغرها، فهي ابنة لرجل لا يرى أهمية في تعليم الإناث، وعقب وفاة والدها أصرت على أن يلتحق أخواتها البنات بالتعليم ووقفت بجانبهن حتى تحقق ذلك فعلاً، وساعدتهم بكل ما تملك من أجل تحقيق ذلك.

وأضافت لمبتدا، أنها تزوجت فى سن الثامنة عشر وأنجبت أولادها وحرصت على تعليمهم حتى المراحل النهائية، حيث كانت تبيع بعض البضائع البسيطة أمام مدرسة أولادها حرصًا منها على متابعتهم وخوفا من تركهم المدرسة، وبسبب رغبتها في أن تتعلم، كانت في بعض الأحيان تحاول تقليد أبنائها وهم يكتبون.

من جانبها ذكرت ميسرة الفصل لمبتدا، أن السيدة زبيدة قالت لها: «حلم حياتي أقعد على تخته ومطرح ما تكوني هجيلك تعلميني.. أنا ما صدقت»، لافتة أنها وافقت عندما عرض عليها الالتحاق بالفصول على الفور.

يذكر أن محافظة المنوفية بدأت بالعمل في مبادرة «لا أمية مع تكافل» في الأول من يوليو العام الماضي 2022، حيث تم استهداف جميع مستفيدي «تكافل وكرامة» بمحافظة المنوفية، ويبلغ إجمالي عدد الفصول القائمة حتى نهاية ديسمبر 2022 عدد 487 فصلا بإجمالي عدد دارسين 6000 دارس، جار اختبار دارسي 295 فصلا في دورة يناير 2023، ومن بين الدارسين السيدة زبيدة.