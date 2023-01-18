طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.. بالرقم القومي وبكل سهولة

انت الان تتابع خبرطريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.. بالرقم القومي وبكل سهولة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، والتي تكون بالرقم القومي، تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، حيث إنه يمكن للشخص المستحق الحصول على التسهيلات والخدمات المقدمة من قبل الحكومة لتلك الفئات، ويرصد موقع محتوي بلس في هذا التقرير تلك الخطوات، والتي جاءت على النحو التالي.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يتم الدخول على الرابط التالي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ومن ثم يتم اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات والخاصة بكارت الخدمات المتكاملة.

إدخال الرقم القومي الخاص بالشخص ليتم الاستعلام.

وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة بحث تظهر حالة الطلب.

الفئات التي يحق لها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

أصحاب الأمراض السمعية والبصرية

الإعاقات المتعددة

قصار القامة الطول أقل من 140 سم

أصحاب أمراض الدم المزمن

الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة

مرضى اضطراب طيف التوحد

مرضى الهيموفيليا

اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل

اضطراب فرط الحركة

الجذام

متلازمة داون

التوحد

الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملةفيما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للفئات المستحقة له، ويكون ذلك عبر رقم 15044 وهو الخط الساخن الخاص بالوزارة.

أوراق استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة