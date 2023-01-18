طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.. بالرقم القومي وبكل سهولة

انت الان تتابع خبرطريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.. بالرقم القومي وبكل سهولة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، والتي تكون بالرقم القومي، تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، حيث إنه يمكن للشخص المستحق الحصول على التسهيلات والخدمات المقدمة من قبل الحكومة لتلك الفئات، ويرصد موقع محتوي بلس في هذا التقرير تلك الخطوات، والتي جاءت على النحو التالي.
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة
- يتم الدخول على الرابط التالي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
- ومن ثم يتم اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات والخاصة بكارت الخدمات المتكاملة.
- إدخال الرقم القومي الخاص بالشخص ليتم الاستعلام.
- وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة بحث تظهر حالة الطلب.
الفئات التي يحق لها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
- أصحاب الأمراض السمعية والبصرية
- الإعاقات المتعددة
- قصار القامة الطول أقل من 140 سم
- أصحاب أمراض الدم المزمن
- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة
- مرضى اضطراب طيف التوحد
- مرضى الهيموفيليا
- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل
- اضطراب فرط الحركة
- الجذام
- متلازمة داون
- التوحد
الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملةفيما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للفئات المستحقة له، ويكون ذلك عبر رقم 15044 وهو الخط الساخن الخاص بالوزارة.
أوراق استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
- تقديم صور شخصية للشخص المتقدم مقاس 4*6.
- أصل شهادة الميلاد وعدد 3 صور من أصل الشهادة.
- كما يجب تقديم التقرير الطبي بعد إجراء الكشف.
- صورة بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي