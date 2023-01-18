انت الان تتابع خبر كارت مسبوق الدفع.. شعبة المخابز تكشف سبب طرحه وسعر الخبز المحتمل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف رئيس الشعبة العام للمخابز، عبد الله غراب، بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ستطرح كارت مسبوق الدفع لغير حاملي البطاقات التموينية، ليتمكنوا من صرف الخبز البلدي بتكلفة أقل، وذلك للحد من غلاء أسعار الخبز السياحي، وتحقيق التوازن في الأسواق.

تكلفة رغيف الخبز على كارت مسبوق الدفع

وأضاف عبد الله غراب، إنه يمكن للمواطنين الحصول على كارت مسبق الدفع، وذلك من مكاتب البريد لصرف الخبز من المخابز البلدية، التي توجد على مستوى جميع أنحاء ومحافظات الجمهورية.

وأوضح رئيس الشعبة العام للمخابز، بأن الهدف من تلك الخطوة، هو إتاحة الخبز الحر لغير حاملي بطاقات التموين بالتكلفة الفعلية، والتي تكون دون مغالاة في الأسعار.

كما إنه من المقرر، بأن يتم طرح الرغيف بالسعر الحر على حسب التكلفة الفعلية للرغيف، والتي تكون من 75 قرشا إلى 90 قرشا، ولكن حتى الآن لم تقرر الوزارة السعر الفعلي.

وزن رغيف الخبز في المنظومة الجديدة

وفي سياق متصل، فقد أعلن إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة أتاحت كارت مسبوق الدفع، ويكون ذلك لبيع الخبز بسعر التكلفة، عن طريق البريد المصري، وستبدأ التجربة من اليوم.

حيث إنه يمكن شحن الكارت بـ 50 أو 100 جنيه، وذلك للحصول على الخبز التمويني بسعر التكلفة، وتكون لمن لا يمتلك بطاقة تموين، ويكون وزن رغيف الخبز في المنظومة الجديدة، فيصل إلى 90 جراما.