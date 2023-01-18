رئيس الوزراء: الإفراج عن بضائع من الموانئ بـ4.8 مليار دولار من 14 لـ17 يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 04:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار فى الفترة من 14-17 يناير الجاري.

وأوضح أن مجلس الوزراء سيبدأ تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد اضافي 250 جنيه ليصل لـ1250 جنيها لسعر أردب القمح.

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء انه وجه وزراء الزراعة والتموين والري لدعم السلع الاستراتجية للمنتجات المتعلقة بزيوت الطعام.