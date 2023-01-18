بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. مدبولي: رفع سعر إردب القمح من المزارعين لـ1250 جنيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 04:28 مساءً - بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين من ١٠٠٠ إلى ١٢٥٠ جنيها.

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم اقرار حافز توريد اضافي 250 جنيه ليصل لـ1250 جنيه لسهر أردب القمح.

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء انه وجه وزراء الزراعة والتموين والري لدعم السلع الاستراتجية للمنتجات المتعلقة بزيوت الطعام.