مجلس الوزراء يوافق على إعادة تخصيص عدد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 04:27 مساءً - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات.

وأوضح المجلس أن قطعة الأرض الأولى تقع على مساحة 1.93 فدان تقريباً تعادل 8122 م2 بناحية عرابة أبو عزيز بمركز المراغة لإقامة مركز شباب عليها، والثانية بمساحة 2.71 فدان تقريباً تعادل 11421 م2 بناحية مركز أخميم؛ لاستخدامها في إقامة مركز شباب، والثالثة بمساحة 1.1 فدان تقريباً تعادل 4661 م2 بناحية أولاد عزاز بمركز سوهاج، لاستخدامها في إقامة ملعب كرة قدم.

كما وافق المجلس أيضاً على أن يتم تخصيص مساحة 0.88 فدان تقريباً تعادل 3720.50 م2 ناحية الأحايوه بمركز أخميم بمحافظة سوهاج من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة جراج سيارات لمصنع تعبئة البوتاجاز، وكذا تخصيص مساحة 2.14 فدان تقريباً تعادل 9013.78 م2 ناحية مركز دار السلام؛ لاستخدامها في إقامة وحدة مرور عليها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتين من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامهما في إقامة مشروعين من مشروعات النفع العام في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الأولى بمساحة 14.88 فدان تقريبًا تعادل 62548 م2 كائنة ناحية مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إقامة محطة معالجة برك الأكسدة، والثانية بمساحة 3.61 فدان تقريبًا تعادل 15200 م2 كائنة ناحية مركز ومدينة قوص بمحافظة قنا لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة مركز شباب.