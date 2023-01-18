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مدبولى: الإفراج عن بضائع من الموانئ بـ4.8 مليار دولار من 14 لـ17...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 04:27 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار فى الفترة من 14-17 يناير الجاري.

وأوضح أن مجلس الوزراء سيبدأ تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة بداية من الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافى 250 جنيها ليصل لـ1250 جنيها لسعر إردب القمح.

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه وجه وزراء الزراعة والتموين والري لدعم السلع الاستراتجية للمنتجات المتعلقة بزيوت الطعام.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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