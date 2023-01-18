مدبولى: السياسة الضريبية للدولة تتجه لدعم الاستثمار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده رئيس الوزراء اليوم الأربعاء.

وأضاف أن وزير المالية الدكتور محمد معيط سوف يعلن عن تلك السياسات فى وقت لاحق.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين من 1000 إلى 1250 جنيه، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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