عاجل- بناء على توجيهات الرئيس.. مدبولى يعلن زيادة سعر توريد أردب القمح

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين من 1000 إلى 1250 جنيه، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين من 1000 إلى 1250 جنيه، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. جاءت التوجيهات بعد لقاء الرئيس، بمزارعى القمح أثناء زيارته لمدينة شربين.

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