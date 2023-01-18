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عاجل.. مدبولى: لن يتم المساس بسعر رغيف الخبز

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كريم شعبان 2023-01-18 16:04 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أنه لن يتم المساس أو الاقتراب من سعر رغيف الخبز.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين من 1000 إلى 1250 جنيه، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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