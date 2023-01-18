رئيس الوزراء: 4.8 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها فى الموانئ

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى له، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على تقليل الفجوة الغذائية من خلال زراعة عدد من المحاصيل التى يتم استيرادها ومنها المحاصيل الزيتية، مشيرا إلى أن حجم قيمة البضائع المفرج عنها فى الموانئ المصرية بلغ 4.8 مليار دولار حتى اليوم.

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