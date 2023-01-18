الحكومة توافق على قرار جديد بشأن شركة ”أبيلا مصر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 03:29 مساءً - وافق مجلس الوزراء – مبدئيا، لحين المراجعة من مجلس الدولة - على منح إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وكذلك بوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها (VIP- اسباني- فرنساوى- روسي)، وكذلك المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات والموجود بورش فرز القاهرة، وكذلك إدارة بعض الأكشاك الموجودة على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى الشركة المصرية للتغذية والخدمات "أبيلا مصر".

يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته مع القطاع الحكومي في النشاط الاقتصادي ومن ضمنها أنشطة النقل، وقيام وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتطوير أصول وخدمات مرفق السكك الحديد بغرض رفع كفاءتها وتعظيم ايراداتها.

وتم التأكيد على ضرورة وضع المعايير الخاصة بتحديد مقابل الخدمات التى سيتم تقديمها.

- اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (55) للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بياناً مجمعا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون 84 لسنة 2017، وعلى مسؤليتها الفنية والمالية والقانونية.

كما اعتمد المجلس أيضاً محضر الاجتماع رقم 56 للجنة العليا للتعويضات المُنعقد بتاريخ 12 يناير 2023.