محافظ الجيزة يكلف عددا من القيادات لشغل منصب رئيس وحدة محلية

جدة - نرمين السيد - وشمل قرار محافظ الجيزة، تكليف طه عبدالصادق فرج مبارك رئيسا لحى الهرم، ومحمود عبد الحليم ثابت سليمان رئيسا للوحدة المحلية لمدينة الحوامدية، ومحمود أحمد فؤاد طه حافظ رئيسا لمركز ومدينة أطفيح، وعبد الله عبد العظيم عبد الله، نائبا لرئيس مدينة الجيزة. ووجه محافظ الجيزة المكلفين الجدد بتكثيف العمل الميدانى والمتابعة، واتخاذ مايلزم من إجراءات لتنفيذ خطط المحافظة وبرامج التنمية الموجهة لخدمة المواطنين كل بنطاقه.

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