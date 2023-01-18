الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الخميس، بارد فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.





وتوجد شبورة مائية فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وتكون كثيفة أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمرتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 10

العاصمة الادارية 21 10

6 اكتوبر 21 09

بنهــــا 22 10

دمنهور 21 10

وادى النطرون 22 09

كفر الشيخ 21 10

المنصورة 21 10

الزقازيق 22 10

شبين الكوم 22 10

طنطا 21 09

دمياط 21 11

بورسعيد 20 10

الإسماعيلية 23 08

السويس 21 09

العريش 20 09

رفح 20 09

رأس سدر 22 11

نخل 20 01

كاترين 15 00

الطور 22 09

طابا 23 10

شرم الشيخ 23 13

الاسكندرية 20 10

العلمين الجديدة 20 10

مطروح 19 10

السلوم 19 11

سيوة 19 06

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 12

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 14

حلايب 23 15

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 23 13

الفيوم 22 09

بنى سويف 23 09

المنيا 22 07

أسيوط 22 06

سوهاج 23 06

قنا 25 07

الأقصر 25 07

أسوان 26 09

الوادى الجديد 25 05

أبوسمبل 27 10