مدبولى يشكر وزيرى الدفاع والداخلية على جهود استعادة الأمن فى شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، برئاسته، بالإشادة بالتحرك الفاعل من جانب القيادة السياسية على الصعيد الخارجى، بما يعزز مكانة مصر كشريك محورى فى مختلف القضايا العربية والإقليمية.





وثمن مدبولى النتائج الإيجابية لاستضافة مصر، للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، على النحو الذى يجسد استكمالا لمسيرة الدعم والمساندة التى تقدمها مصر للقضية الفلسطينية فى مختلف مراحل التاريخ، لافتا إلى أن القادة الثلاثة أكدوا عقب القمة ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.

وفى هذا الإطار أيضا، تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم فى "قمة أبوظبى" التى تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجى، فى تحقيق التشاور وتنسيق الرؤى من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، مشيرا إلى تطلعه لأن تحقق هذه القمة الأهداف المنشودة لتكون إطارا لتعزيز آليات العمل المشترك بين تلك البلدان العربية بما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة على النحو الذى يخدم صالح الشعوب.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى نتائج زيارته إلى محافظة شمال سيناء مشيدا بالحجم الذى تشهده المشروعات الخدمية والتنموية فى هذه البقعة الغالية على أرض مصر والتى تم متابعة تنفيذها خلال الزيارة، وموجها الشكر للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير الداخلية على الجهود والتضحيات الغالية لرجال القوات المسلحة والشرطة فى سبيل استعادة الأمن والاستقرار فى هذه المحافظة، وكذا ما دفعته الأسر المصرية بوجه عام من تضحيات، وهو ما كان سببا رئيسيا فى تواجد رئيس الوزراء برفقة 7 وزراء من الحكومة والتحرك بمنتهى اليسر لمتابعة ما يتم من جهد وعمل فى شمال سيناء.

وعلى الصعيد المحلى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، النتائج المهمة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى محافظة سوهاج، والتى شهدت افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى نفذتها الدولة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة فى إبراز حقيقة الأثر الذى تسهم فيه تلك المشروعات الكبرى فى تحسين جودة الحياة لأبناء الوطن فى محافظات مصر المختلفة وخصوصا الصعيد، الذى له أهمية خاصة وترتيب متقدم على أجندة أولويات الدولة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع إلى افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيس بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن هذا المعرض جزء من حجم كبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، والتى يتم افتتاحها فى موعد مبكر هذا العام، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المعظم، وذلك حرصا من جانب الدولة على توفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.