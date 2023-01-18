وزيرة التضامن تناقش مع «اليونسكو» التعاون في إقامة معارض للأسر المنتجة

جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمى للعلوم التابع لليونسكو فى الدول العربية، لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الوزارة ومنظمة اليونسكو فى مجالات مختلفة.





حضر الاجتماع عمر زين مساعد دعم برامج باليونسكو، وريم كمال مسئول برامج بوزارة التضامن الاجتماعى.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعى على جهود اليونسكو فى الحفاظ على ثقافة وتراث الدول المختلفة، مؤكدة على أهمية التعاون فى مجالات التوسع فى الإنتاج وتسويق المنتجات التراثية صديقة البيئة، والتى تعبر عن الثقافة والتراث، وتطوير مراكز تدريب الأسر المنتجة التابعة للوزارة ومراكز التأهيل المهنى.

وأشارت "القباج" إلى ضرورة تطوير وإنعاش صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والذى يقدم فرص التمكين الاقتصادى، بالإضافة إلى تطوير الصناعات الريفية والبيئية والحرف اليدوية والمنتجات التراثية والصناعات الغذائية المحلية.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى على التعاون فى مجال دعم التكامل الأسرى فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى برنامج مودة الذى تنفذه الوزارة لتأهيل المقبلين على الزواج فى مجال التواصل والمشاركة والمسئوليات المنزلية الأسرية، وكذلك تقديم الاستشارات الأسرية ومواجهة العنف الاسرى.

كما اقترحت القباج ضرورة التوسع فى برنامج وعى للتنمية المجتمعية؛ ليشمل قضايا تغير المناخ وأهمية التعليم وغيرها من الموضوعات الهامة.

وأبدت الوزيرة استعداد الوزارة للتوسع فى التعاون فى مجال تنفيذ برنامج "لا أمية مع تكافل"، والذى تم تنفيذه بالتعاون مع اليونسكو والهيئة العامة لتعليم الكبار، والذى يستهدف المستفيدات من برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة من سن 18-35، والتى بلغ معدل الأمية بينهن 62%، حيث نجحت المرحلة الأولى للبرنامج فى الوصول إلى 900 ألف مستفيدة.

وأكدت "القباج" ضرورة دعم نظام منهج ستيم الذى ينفذ فى حضانات الأطفال من سن 0-4 سنوات، كما اقترحت التعاون مع أقسام الانثروبولوجى والآثار بالجامعة الأمريكية فى مجال تدريب طلاب الجامعة.



وشكرت الدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمى للعلوم التابع لليونسكو، وزيرة التضامن الاجتماعى على رؤيتها الشاملة للتعاون مع اليونسكو، مشيدة بجهود الوزارة فى إنشاء المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع المدنى وأهميتها فى حوكمة جهود وتدخلات مؤسسات المجتمع المدنى.

وطلبت نوريا من الوزيرة إمداد اليونسكو بعدد مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى الموضوعات المتعلقة بالثقافة، مشيرة إلى ضرورة التعاون مع الوزارة فى مجال إقامة المعارض للأسر المنتجة لعرض منتجات ثقافية وتراثية فى المتاحف، وذلك لدعم توفير فرص عمل لائقة فى القطاع الاقتصادى الإبداعى.

كما أكدت أهمية تنمية قدرات صناع الحرف اليدوية فى صناعة المنتجات التراثية والثقافية وترويج هذه المنتجات.