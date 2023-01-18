وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بههيا ويجازى مسؤول مكافحة العدوى

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بدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد قسم العناية المركزة بمستشفى ههيا المركزى، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ونسبة الإشغال، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وقرر وكيل الوزارة توقيع الجزاء لمسؤولى مكافحة العدوى نظرا لوجود مخالفات بسياسات العمل.
وانتقل وكيل الوزارة لتفقد مستشفى الكبد والجهاز الهضمى، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بمتابعة المستشفيات التابعة لأمانة المراكز المتخصصة فى نطاق المحافظة، وبالتنسيق مع الدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز المتخصصة، حيث قام وكيل الوزارة بمناظرة الأقسام الطبية المختلفة وعيادة الباطنة، والمعمل، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات، مناقشا مدير المستشفى والفريق الطبى فى معدلات التردد على المستشفى، ونسبة الإشغال، وآليات توفير المستلزمات.
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