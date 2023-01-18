محافظ الغربية يتفقد امتحانات الإعدادية فى أول أيامها (صور)

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، انتظام سير امتحانات الإعدادية فى أول أيامها، وذلك من خلال جولة تفقدية رافقه خلالها المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، شملت مدراس النصر الرسمية لغات، نوتردام الخاصة، الشهيد يحيا الوطن.





وأطمأن محافظ الغربية على انضباط جميع اللجان وحسن سير الامتحان داخل تلك المدارس، وعدم وجود أى شكاوى من الامتحان، وتابع أداء 65 طالبا وطالبه بمدرسة للنوتردام الخاصة لامتحان مادة اللغة العربية والخط العربى والإملاء الطلاب داخل 4 لجان، كما تابع أداء 227 طالبا وطالبة لنفس المادة داخل 11 لجنة بمدرسه يحيى الوطن، فضلا عن متابعة أداء 190 طالب وطالبة لذات الامتحان داخل 10 لجان بمدرسة النصر الرسمية لغات.



ووجه رحمى بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان، إلى جانب التأكيد على إضاءة اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكى يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، كما شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدى بكل حزم لأى محاولات الغش تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



وفى ذات السياق تلقى المحافظ تقريرا عن خطة التأمين بمساعدة قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية، ومتابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمحيط المدارس ورفع الإشغالات والمخلفات بشكل دورى.

ومن جانبه أشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى أن 89296 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان فى 407 لجان، بالإضافة إلى 1200 طالب بنظام المنازل، بإجمالى 90496 طالبا وطالبة، منهم 44096 طالبا، و46400 طالبة، بالإضافة إلى 1978 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية المهنية داخل 15 لجنة.



وفى سياق آخر، يؤدى نحو 46162 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة الفيزياء، كما يؤدى 39746 طالبا وطالبة من الصف الثانى الثانوى العام بالفترة المسائية، مادة الرياضيات التطبيقية (ميكانيكا) للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.