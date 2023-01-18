تعاون مشترك بين «الرقابة الصحية» وهيئة الاعتماد الدولى الكندى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، سلسلة اجتماعات مشتركة مع ممثلى هيئة الاعتماد الدولى الكندى للرعاية الصحية AC، ومنظمة المعايير الصحية Health Standards organization HSO.





وناقشت الاجتماعات تصميم برنامج تدريبى مكثف فى تقييم المنشآت الصحية بما يتطابق مع معايير GAHAR الوطنية الحاصلة على الاعتماد الدولى من الاسكوا، لـ50 مراجعى GAHAR، وذلك وفقا لأحدث الاتجاهات الدولية فى تقييم مختلف أبعاد الخدمة الصحية، وذلك تحقيقا لأعلى مستويات الجودة، فى إطار مشروع البنك الدولى لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل بمصر.

واستعرض الاجتماع فلسفة العمل بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية وقواعد اتخاذ القرارات الخاصة بالتسجيل والاعتماد، كما عقد ممثلو هيئة الاعتماد الدولى الكندى AC سلسلة من الاجتماعات المكثفة على مدار 3 أيام بمقر الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمدينة نصر، لتبادل الخبرات والمعارف بين الهيئتين، مع فرق العمل المختلفة بالهيئة.

وشملت الهيئات المشاركة فى الاجتماعات الإدارة المركزية لتطوير المعايير، الإدارة المركزية للتسجيل والاعتماد، إدارة الدعم الفنى للمنشآت الصحية، الإدارة العامة للتدريب للغير، الإدارة العامة للمراجعين، الإدارة المركزية للرقابة، الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والادارة العامة للاتصال والتعاون الدولى، والادارة العامة للمكتب الفنى، وذلك للوقوف على جميع جوانب الخدمات التى تقدمها الهيئة للمنشآت الصحية، والاختلافات البينية فى الأطر التقييمية لحصول المنشآت الطبية باختلاف أنواعها على كل من: التسجيل، والاعتماد وفقا للمعايير الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولى من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا).

وأشادت جودى تايلور، مدير الاعتماد، بهيئة الاعتماد الدولى الكندى، بالخطوات الهامة التى اتخذتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المصرية، ووضوح الرؤية الشاملة لمفهوم جودة النظم الصحية المستمرة مما سينعكس بالتأكيد على تطوير النظام الصحى المصرى، كما أشادت بالقيم المؤسسية التى يتشاركها القيادات والعاملين، وما تحقق من تقييم اكثر من 600 منشأة صحية خلال الفترة التى تمثل عمر الهيئة المصرية، وهو ما يحتاج الى فترة زمنية أكبر فى مؤسسات الاعتماد المماثلة فى دول أخرى، مشيرة إلى ان على رأس اهداف هيئة الاعتماد الكندى التعاون مع الكيانات الحكومية لتحسين نظم الجودة بالرعاية الصحية.

وحول التعاون المرتقب فى بناء القدرات التدريبية، أوضح الدكتور على حوجاتى، استشارى تحسين الرعاية الصحية بهيئة الاعتماد الدولى الكندى، أن البرنامج التدريبى سيتم تنظيمه على أكثر من مرحلة وأنه تم عقد لقاءات مكثفة للوقوف على الاحتياجات التدريبية، مشيدا بالمستوى المعرفى والمهارى لمراجعى GAHAR، وأشار إلى تطابق تصميم البرنامج التدريبى مع دليل الاسكوا لتدريب المراجعين، تمهيدا لحصول هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على الاعتماد الدولى لتدريب المراجعين.

يذكر أن هيئة الاعتماد الدولى الكندى AC تعمل لأكثر من 60 عام مع منظمات الخدمة الصحية والاجتماعية والمجتمعية لتحسين الجودة والسلامة مع أكثر من 900 خبير فى برنامج التقييم المستمر المخصص للاعتماد الكندى.