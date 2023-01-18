الرئيس السيسي يشارك في قمة أبوظبي التشاورية (صورة)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 01:32 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صورة تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع قادة الأردن ودول مجلس التعاون الخليجى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس السيسى فى قمة أبو ظبي تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلاً عن التعاون، بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية، حيث تهدف قمة أبو ظبي إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.