القوى العاملة: تسلم شهادات خريجي 7 دورات تدريبية بالتعاون مع برنامج الغذاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 01:31 مساءً - سلمت مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج شهادات إتمام الدورات التدريبية التي تم تنفيذها في مراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا والتي تم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي WFP وشركة قدرة للحلول والتكنولوجيا ضمن مبادرة القوي العاملة " مهارتك اساس مهنتك " ضمن المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب والتي تشمل 7 دورات تدريبية للشباب .

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج في تقريره الذى تلقته الوزارة ، أن الدورات التدريبية السبعة بإجمالي عدد خريجين بلغ 101 متدرب شملت : 3 دورات في الخياطة والتفصيل والتي بلغت ساعات التدريب فيها 200 ساعة ، ودورتين في صيانة الهواتف المحمولة مدتها 150 ساعة ، ودورة في التبريد و التكييف مدتها 200 ساعة ، ودورة في صيانة واصلاح الحاسب الآلي مدتها 200 ساعة تدريبية وذلك وفق المناهج التدريبية المعتمدة من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة والتي يمثل الجانب العملي بها 80% والجانب النظري 20% إضافة إلي ربط جوانب التدريبات بوسائل التكنولوجيا الحديثة والانترنت .

وأضاف مدير المديرية ان التدريب تضمن ايضاً ندوات تثقيفية في : حقوق وواجبات العمال ، والسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل ، وحقوق المرأة في مجال العمل وفقا لقراري وزير القوي العاملة رقمي 43 ،44 لسنة 2021 والخاص بتشغيل النساء والاعمال المحظورة علي النساء ومواعيد العمل الليلية لهم ، وريادة الأعمال لتشجيع المتدربين علي فتح مشروعات ، كما تم خلال الدورات الاستماع للخريجين لتحديد مدي استفادتهم من التدريب وما تم بعد انتهاء التدريب ، حيث أكدوا اهمية التدريب المجاني الذي وفرته لهم وزارة القوي العاملة والذي ساعدهم علي إتقان المهن التي تدربوا عليها وعمل غالبيتهم علي فتح مشروعات صغيرة خاصة بهم في مجالات الخياطة والتفصيل وصيانة المحمول وبين التحاق بعضهم بشركات خاصة مثل خريجي صيانة الحاسب الآلي والتبريد والتكييف في حين أبدي البعض منهم رغبته في توفير فرص عمل لهم وفقاً للتدريب الذي تلقوه

واشار "أبو زيد" ، انه تم توجيه الراغبين في الحصول على فرص عمل للمديرية ومكاتب التشغيل التابعة لتوفير فرص عمل مناسبة وتم تكليف مديري مراكز التدريب المهني بإعداد تقرير عن كل خريجي الدورات التدريبية لبيان المتبقي والراغبين في فرص عمل أو فتح مشروعات صغيرة لتتمكن المديرية من مساعدتهم تنفيذاً لتوجهيات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بخريجى التدريب بعد انتهاء فترات التدريب والتأكد من دخولهم سوق العمل وضمان التشغيل ، كما حصل الخريجين علي شهادة معتمدة من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وبرنامج الغذاء العالمي وشركة قدرة للحلول والتكنولوجيا إضافة إلي بعض الهدايا المكتبية لكل الخريجين ، وحضر تسليم الشهادات محمد محيي منسق برنامج الغذاء العالمي بسوهاج ، وعلاء ابوطالب مدير إدارة التدريب المهني ، وأحمد يمني مدير مركز تدريب سوهاج ، وأحمد زيدان مدير مركز تدريب الكوثر .