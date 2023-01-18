السفير المصري في موسكو يلتقي بمفتي عموم روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 01:31 مساءً - استقبل سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ورئيس مجلس شورى المفتين، السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، حيث وجه السفير المصري التهنئة لسماحة المفتي على نجاح الاحتفالات بمرور 1100 على دخول الإسلام روسيا والتي عُقدت على مدار العام الماضي، مشيداً بما تتمتع به روسيا من تنوع ثقافي وديني وحالة تعايش يحتذى بها.

استعرض السفير المصري أوجه العلاقات الثقافية والدينية بين مصر وروسيا، والدور الحيوي للمؤسسات الدينية في الدولتين نحو تنمية تلك العلاقات، بما يحقق الغاية الفضلى من نشر المفاهيم المعتدلة والمعاني السمحة للدين الإسلامي في البلدين.

من جانبه، أعرب سماحة المفتي العام عن تقديره لدور مصر الإقليمي بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدور الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف في تعزيز التعاون الديني بين البلدين من خلال تدريب الأئمة والوعاظ الروس وإيفاد نظرائهم المصريين لروسيا، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمتد عبر العلاقات التاريخية بين البلدين ويحظى بمزيد من الاهتمام حالياً على ضوء أهمية تبادل الرؤى حول القضايا التي تمس العالم الإسلامي وشعوبه، مشيداً بالدور التنويري للمؤسسات الدينية المصرية وانخراطها في الحوار مع نظيراتها في العالم الإسلامي وغيره، بما يتلاءم مع ضرورة مواكبة التحديات الفكرية التي تواجه المجتمعات المعاصرة.