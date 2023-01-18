”القوى العاملة” : ندوة توعية للعاملين بديوان مديرية شمال سيناء حول التصدى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 01:31 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بشان تنظيم ندوة توعية تحت عنوان "دور المجتمع في التصدى لظاهرة الإدمان" شارك فيها 22 موظف من العاملين بديوان عام المديرية ، وذلك بالتعاون مع مركز إعلام العريش .

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء في تقريره ، ان الندوة التى تم تنظيمها شارك فيها علي غيط مدير عام التضامن الاجتماعى ، وألقى المحاضرات نجوي إبراهيم أخصائية الإعلام بمركز إعلام العريش ، ومن جانبه استعرض مدير التضامن الاجتماعي جوانب ظاهرة الإدمان والأسباب التي تؤدي إلى الإدمان من تفكك أسري وفقر وجهل وتم الرد علي إستفسارات وتساؤلات الحاضرين في الندوة حول كيفية التعامل مع الشخص المدمن وأماكن علاج للإدمان بشمال سيناء .

وأضاف مدير المديرية أن اهم التوصيات التى توصلت إليها الندوة ضرورة متابعة سلوك الأبناء ومساعدتهم علي إختيار الأصدقاء الأسوياء ، وضرورة التواصل مع الشباب وتوعيتهم وتثقيفهم في كل ما يتعلق بالمخدرات ، وضرورة توحيد الجهود بين مؤسسات المجتمع من أجل مكافحة التعاطي والإدمان .