”القوى العاملة” تنسق مع برنامج الاغذية العالمية لبدء دورات مجانية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 01:31 مساءً - عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا إجتماعاً تنسيقياً لوضع النقاط الأساسية لبدء برنامج تدريبي مكثف لخدمة شباب المحافظة في مجال الطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP ، وطرح الآراء والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بالبرنامج التدريبي المزمع عقده في الأيام القليلة القادمة تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة وتوجيهاته بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، وفي إطار التوجه الدولي والمحلي الى استخدامات الطاقة المتجددة كمصدر بديل والعمل على استغلالها الاستغلال الامثل واخراج كوادر فنية مدربة ومؤهلة للعمل في هذا الميدان .

وأوضح احمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بقنا ، في تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه استقبل بمكتبه المهندس محمد عبد الحكيم من الادارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، ومصطفى صلاح الادارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ، ومحمد عدنان ممثلا عن برنامج الأغذية العالمي، ومحمد أنور منسق برنامج الأغذية العالمي بمحافظة قنا ، والدكتورعبد الرحيم يوسف عبد الله أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربية – كلية الهندسة – جامعة جنوب الوادي وعدد من السادة أصحاب الأعمال العاملين في مجال الطاقة الشمسية بقنا ، لبحث سبل التعاون في تنفيذ دورات تدريبية على تلك المهنة لخدمة شباب المحافظة .

وأضاف مدير المديرية انه على هامش اللقاء تم تفقد معمل الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بقفط ، وكذا بعض الاقسام بالمركز وأبدى الحضور اعجابهم بمستوى التجهيزات المتقدمة بالمركز والتي من شأنها تقديم أفضل خدمة تدريبية للشباب .