«كلنا واحد» تواصل طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة حتى نهاية يناير

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية، مواصلة مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية يناير 2023 مع الدفع بسيارات منظومة "أمان" لطرح سلع غذائية بكميات إضافية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وواصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر يناير لعام 2023، لتوفيركافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وأوضحت أنه تم الاتفاق مع مسئولى 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وفى ذات السياق وصلت وزارة الداخلية، الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات، يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.