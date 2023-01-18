ندوة توعية للعاملين بـ«قوى عاملة شمال سيناء» حول التصدى للإدمان

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بشان تنظيم ندوة توعية تحت عنوان "دور المجتمع فى التصدى لظاهرة الإدمان" شارك فيها 22 موظفا من العاملين بديوان عام المديرية، بالتعاون مع مركز إعلام العريش.





وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء فى تقريره، ان الندوة التى تم تنظيمها شارك فيها على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى، وألقى المحاضرات نجوى إبراهيم أخصائية الإعلام بمركز إعلام العريش. واستعرض مدير التضامن الاجتماعى جوانب ظاهرة الإدمان والأسباب التى تؤدى إليها من تفكك أسرى وفقر وجهل وتم الرد على استفسارات وتساؤلات الحاضرين فى الندوة حول كيفية التعامل مع الشخص المدمن وأماكن علاج للإدمان بشمال سيناء. وأضاف مدير المديرية أن اهم التوصيات التى توصلت إليها الندوة ضرورة متابعة سلوك الأبناء ومساعدتهم على اختيار الأصدقاء الأسوياء، وضرورة التواصل مع الشباب وتوعيتهم وتثقيفهم فى كل ما يتعلق بالمخدرات، وضرورة توحيد الجهود بين مؤسسات المجتمع من أجل مكافحة التعاطى والإدمان.

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