خدمات العيادات الصديقة للشباب (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ولأن الشباب يمثلون الشريحة الأكبر فى المجتمع والقوة الأكثر تأثيرا فى عملية التنمية، أطلقت الدولة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان مبادرة "العيادات الصديقة للشباب" بهدف الرد على كل الأسئلة التى تدور فى عقول الشباب والعمل على تثقيفهم بالمعلومات الصحية السليمة وعلاجهم من الأمراض المزمنة. والفيديوجراف التالى يوضح أبرز خدمات العيادات الصديقة للشباب وأهدافها. وأفاد بيان لوزارة الصحة أنه تم تدريب 4172 من الفرق الطبية بالمديريات والإدارات الصحية، على تقديم خدمات التثقيف الصحى والدعم النفسى، والمشورة للشباب والمراهقين.

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